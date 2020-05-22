В Советском районе Брянска горел частный дом

В Советском районе Брянска в понедельник случился пожар в деревянном частном доме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:42 понедельника.

На место выехали экипажи из трех пожарных частей.

В 15:15 пожарные локализовали возгорание, а еще через четыре минуты полностью потушили огонь.

У дома, как видно на предоставленном пожарными снимке, сильно пострадал второй этаж. Пострадавших нет, был спасен один человек. Причина возгорания выясняется.