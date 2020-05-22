Брянские полицейские задержали наркоторговцев из Узбекистана

В Брянске полицейские задержали гражданина Узбекистана 21 года и его младшего брата 20 лет по подозрению в причастность к торговле наркотиками. Об этом в понедельник сообщило региональное ГУ МВД.

В снимаемом подозреваемыми жилье, по версии следствия, было изъято полкило синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта крупной партии наркотиков. Фигурантам грозит от 15 до 20 лет колонии.