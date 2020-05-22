Брянские полицейские задержали наркоторговцев из Узбекистана
В Брянске полицейские задержали гражданина Узбекистана 21 года и его младшего брата 20 лет по подозрению в причастность к торговле наркотиками. Об этом в понедельник сообщило региональное ГУ МВД.
В снимаемом подозреваемыми жилье, по версии следствия, было изъято полкило синтетических наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта крупной партии наркотиков. Фигурантам грозит от 15 до 20 лет колонии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
22 мая с 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink можно будет бесплатно посмотреть телевизионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.
На вокзале Брянск-Орловский продолжается формирование доступной среды для маломобильных групп населения. Железнодорожниками уже проведена реконструкция входных групп с установкой пандусов и заменой дверных проемов на расширенные, ведутся работы по оборудованию касс и справочной с заниженными окнами.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.