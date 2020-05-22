За неделю мошенники обманули брянцев почти на 4 млн рублей

44 жителя Брянской области на прошлой неделе заявили в полицию, что пострадали от действий телефонных мошенников. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

Общий улов аферистов составил 3 млн 393 тыс. 200 рублей.

Большинство злоумышленников действовали под видом банковских работников. От их действий пострадали 35 жителей региона, лившишиеся в общей сложности 2 млн 725 тыс. рублей.

Жительница Дятьковского района 70 лет лишилась 9700 рублей, получив предложение подзаработать в интернете через одну из популярных соцсетей. У жителя Советского района Брянска 24 лет списали со счета 24,7 тыс. рублей под предлогом покупки у него велосипеда. По аналогичной технологии мошенники выманили 20 тысяч рублей у жительницы Бежицы, покупавшей часы, 22 тыс. — у жителя Советского раойна, продававшего платье, 15 тыс. у жителя Суражского района, покупавшего машину, 48 тыс. у жителя Фокинского района Брянска, продававшего шкаф, 102 тыс. цу жителя Фоинскиского района, продававшего дорожные плиты, 21 тыс. у жителя Брасовского района, продававшего иконы.

На пять тысяч рублей оказался обманут житель Фокинского района 23 лет, который дал объявление с обещанием вознаграждения за потерянные документы.