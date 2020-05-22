Областной суд оставил в силе приговор бывшему полицейскому

Брянский областной суд оставил в силе приговор, который Бежицкий райсуд Брянска вынес бывшему оперуполномоченному отдела полиции №1 УМВД по Брянску. Об этом сообщил официальный сайт облсуда.

Суд первой инстанции ранее установил, что осужденный с целью сфабриковать уголовное дело и улучшить свои показатели раскрываемости передал на хранение потрепевшему боеприпасы и взрывное устройство, а затем спровоцировал его на употребление алкоголя в общественном месте с тем, чтобы задержать и привлечь к уголовной ответственности. Потерпевший был задержан и заключен под стражу.

За попытку сфабриковать уголовное дело бывший полицейский был лишен звания майора полиции и приговорен к четырем с половиной годам общего режима с запретом занимать государственные должности в течение двух лет и к штрафу 100 тысяч рублей.

Попытка смягчить этот вердикт суда успехом не увенчалась.