В Брасове вынесут приговор полицейскому, обвиняемому в убийстве подростка

В Брасовском райсуде продолжается процесс над бывшим сотрудником полиции, обвиняемым в пьяном убийстве подростка в поселке Локоть.

Планируется, что во вторник подсудимый выступит с последним словом, после чего суд вынесет ему приговор.

По версии обвинения, в августе прошлого года подсудимый, будучи пьяным, в районе кафе «Нерусса» в поселке Локоть сбил с ног потерпевшего и несколько раз ударил по голове. От полученных травм подросток умер в больнице, не приходя в сознание.

Обвиняемый был заключен под стражу и приговора дожидался в следственном изоляторе.