В Брасове вынесут приговор полицейскому, обвиняемому в убийстве подростка
В Брасовском райсуде продолжается процесс над бывшим сотрудником полиции, обвиняемым в пьяном убийстве подростка в поселке Локоть.
Планируется, что во вторник подсудимый выступит с последним словом, после чего суд вынесет ему приговор.
По версии обвинения, в августе прошлого года подсудимый, будучи пьяным, в районе кафе «Нерусса» в поселке Локоть сбил с ног потерпевшего и несколько раз ударил по голове. От полученных травм подросток умер в больнице, не приходя в сознание.
Обвиняемый был заключен под стражу и приговора дожидался в следственном изоляторе.
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