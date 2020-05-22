Полиция Брянска ищет свидетелей смертельного ДТП в Бежице

Полиция Брянска разыскивает очевидцев смертельного ДТП, которое случилось утром 21 мая на бульваре 50-летия Октября в Бежицком районе областного центра. Об этом сообщило региональное УМВД.

По версии следствия, автомобиль «Хонда СR-V» сбил женщину 60 дет, переходившую проезжую часть. От удара потерпевшая отлетела на встречную полосу под колеса Фольксвагена и от полученных травм умерла в больнице.

Всех, кто что-либо видел, полицейские просят обратиться по адресу: Брянск, Московский проспект, 61, кабинет 2, или позвонить по номерам: (4832) 67-03-61, 67-03-62.