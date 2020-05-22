В Комаричах полиция раскрыла кражу кошелька

В Комаричском районе полиция раскрыла кражу кошелька с банковской картой и двумя тысячами рублей наличными у местной жительницы 57 лет. Об этом сообщило региональное УМВД.

Жительница Комаричей обратилась в полицию с заявлением о пропаже кошелька и предположила, что могла забыть его при последнем визите в магазин.

Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, что кошелек забрал мужчина, который шел следом за потерпевшей. Вскоре полицейские установили его личность. Подозреваемый оказался местным жителем 34 лет, который ранее в поле зрения полиции не попадал.

По версии следствия, он признался в содеянном и вернул кошелек и находившуюся в нем наличность.

Теперь ему грозит до двух лет колонии.