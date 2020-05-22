Жителя Стародубского района оштрафовали за уклонение от призыва

В Стародубском районе суд приговорил к штрафу местного жителя 22 лет, уклонявшегося от призыва в армию. Об этом сообщила во вторник областная прокуратура.

Суд установил, что подсудимый, будучи признанным годным к строевой службе и не имея законных оснваний для отсрочки или освобождения от призыва, игнорировал повестки и в военкомат по ним не являлся.

За это ему присудили штраф в размере 10 тысяч рублей.