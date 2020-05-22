В Комаричах прокуратура уличила в нарушении контору по выдачу микрозаймов

В Комаричнском районе местная прокуратура выявила нарушение при проверки деятельности микрокредитной организации. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

В офисе компании по обслуживанию заемщиков не оказалось на видном месте обязательной по закону информации об условиях выдачи, использования и погашения потребительских кредитов.

Компания получила представление об устранении нарушения. А на ее директора надзорное ведомство возбудило административное дело о нарушении права потребителей на получение достоверной информации о предоставляемых услугах.