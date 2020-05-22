Полиция подозревает брянского таксиста в краже вещей пассажира

Брянские полицейские задержали таксиста из Фокинского района 43 лет по подозрению в краже вещей, принадлежащих очередному его пассажиру. Об этом сообщило во вторник региональное УМВД.

О краже в полицию заявил житель поселка Локоть Брасовского района 34 лет. Он рассказал, что заказал такси до дома из Брянска и по дороге попросил водителя остановиться у магазина, чтобы купить стакан кофе. Однако когда вернулся, машины на месте не было. Водитель скрылся вместе с мобильным телефоном и сварочным аппаратом, которые потерпевший оставил в салоне.

По версии следствия, полиция вышла на подозреваемого, котороый признался в краже и вернул похищенное.

Ему грозит до пяти лет колонии.