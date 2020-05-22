Жителя Белых Берегов обвиняют в незаконной врезке в газопровод

При плановом осмотре газопровода в Белых Берегах газовщики обнаружили частный дом, незаконно подключенный к газовой магистрали. Об этом сообщило во вторник региональное УМВД.

По версии следствия, незаконную врезку в газопровод сделал 50-летний хозяин дома. Ему предъявлено обвинение в краже.

Газовщики требуют от обвиняемого возместить ущерб, который оценили в 24 тысячи рублей. Кроме того, ему грозит до шести лет колонии.