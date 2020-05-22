В Жуковке умерла школьница, случайно проглотившая батарейку

В Жуковке правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств смерти местной школьницы 11 лет.

По предварительной информации, девочка умерла после того, как случайно проглотила батарейку. Ее доставили в больницу, но врачи ничего сделать уже не смогли.

По результатам проверки будет решено, есть ли основания заводить уголовное дело.