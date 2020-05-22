Брянские полицейские уличили бывших зеков в 648 правонарушениях

Полицейские на Брянщине завершили опервцию «Надзор» по проверке, как соблюдают наложенные после освобождения из колоний ограничения бывшие заключенные. В операции участовали более 1000 сотрудников полиции, проверено свыше 1700 бывших арестантов. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Полицейские выявили 648 нарушений, которые совершили бывшие осужденные, находящиеся под административным надзором: 286 нарушений правил административного надзора и 354 посягательства на общественный порядок.

На бывших сидельцев направлено 22 заявления о продлении срока надзора, 45 — об ужесточении ограничений и возбуждено шесть уголовных дел за злостное нарушение ограничений или уклонение от надзора.