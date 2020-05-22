На улице Менжинского в автобусе стало плохо пенсионеру
Днем во вторник на улице Менжинского в Брянске почувствовал себя плохо пожилой пассажир автобуса. Мужчина потерял сознание, и другие пассажиры помогли бригаде скорой помощи вынести его из салона.
Об инциденте рассказал участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.
Большинство комментаторов склоняются к тому, что человеку могло стать плохо из-за того, что он находился в салоне в маске, и прогнозируют ухудшение ситуации летом. Некоторые предполагают, что маска может быть и ни при чем, просто могло подскочить давление.
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