На улице Менжинского в автобусе стало плохо пенсионеру

Днем во вторник на улице Менжинского в Брянске почувствовал себя плохо пожилой пассажир автобуса. Мужчина потерял сознание, и другие пассажиры помогли бригаде скорой помощи вынести его из салона.

Об инциденте рассказал участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

Большинство комментаторов склоняются к тому, что человеку могло стать плохо из-за того, что он находился в салоне в маске, и прогнозируют ухудшение ситуации летом. Некоторые предполагают, что маска может быть и ни при чем, просто могло подскочить давление.