В Брасовском районе саперы обезвредили семь снарядов

В октрестностях поселка Веребск в Брасовском районе Брянщины в среду были обнаружены семь 150-миллиметровых снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

В 14:00 опасная находка была обезврежена прибывшими на место саперами.

Пострадавших нет.

В ГУ МЧС напоминают, что если вы нашли предмет, похожий на боеприпас, надо звонить в полицию и Службу спасения, ни в коем случае не трогая находку, не перемещая, не ударяя по ней. Нельзя пытаться сжечь ее или утопить.