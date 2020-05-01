В Радице-Крыловке пострадал в ДТП подросток

В Радице-Крыловке случилось ДТП с участием подростка. Об этом сообщило в среду региональное УМВД.

Управляя мотоциклом, подросток 16 лет не справился с управлением, врезался в препятствие и попал больницу с ушибом и рваной раной на голени.

Как выяснили полицейские, водительского удостоверения у подростка не было, а ехал он без мотошлема.

Мотоцикл был отправлен на штраф-стоянку.