На Литейной улице случилось ДТП с четырьмя пострадавшими

На Литейной улице областного центра накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Об этом в четверг сообщил городской отдел ГИБДД по Брянску.

В 18:20 у дома 2/1 по Литейной Рено Сандеро, выезжавший из двора, врезался в ВАЗ-2114, который ехал по Литейной от Флотской к 22 Партсъезда.

Водитель Рено получил перелом ключицы. В ВАЗе водитель получил сотрясение головного мозга, а две пассажирки, находившиеся в салоне — закрытые черепно-мозговые травмы.

Все обстоятельства аварии выясняются.