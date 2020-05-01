На Литейной улице случилось ДТП с четырьмя пострадавшими
На Литейной улице областного центра накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Об этом в четверг сообщил городской отдел ГИБДД по Брянску.
В 18:20 у дома 2/1 по Литейной Рено Сандеро, выезжавший из двора, врезался в ВАЗ-2114, который ехал по Литейной от Флотской к 22 Партсъезда.
Водитель Рено получил перелом ключицы. В ВАЗе водитель получил сотрясение головного мозга, а две пассажирки, находившиеся в салоне — закрытые черепно-мозговые травмы.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» (НТС) создают совместное предприятие (СП) для развития интеллектуальных транспортных систем в России. СП займется разработкой и продвижением комплексных решений для государства, регионов и муниципалитетов в рамках реализации национальных и ведомственных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации», «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Брянском регионе Московской железной дороги экипажи пожарных поездов перешли в режим повышенной готовности. Такие меры приняты для обеспечения безопасности функционирования железнодорожного транспорта в летний пожароопасный период.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации проекта «Роботизированная обработка телефонных обращений» («Робот-оператор»). Проект предусматривает внедрение в Контакт-центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного голосового агента, который будет информировать их по вопросам, связанным с деятельностью Обществ и получать обратную связь. Разработчиком данной технологии является АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.