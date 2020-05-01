Молодая брянчанка подозревается в краже денег у подруги

Всего на Смоленской АЭС работат более 3 тысяч сотрудников

По версии следствия, подозреваемая была на вечернике у знакомого. Когда гости стали расходиться, хозяин дома и его девушка предложили ей переночевать. А она, дождавшись, пока все уснут, вытащила деньги из кармана подруги и ушла.

В Брянске полицейские задержали по подозрению в краже 5000 рублей жительницу областного центра 19 лет.

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