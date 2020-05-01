Житель Суземки ограбил магазин из-за желания покурить

В Суземке полиция по горячим следам раскрыла ограбление магазина. Об этом сообщило региональное УМВД.

По версии следствия, подозреваемый, будучи в подпитии, проходил мимо закрытого магазина. Ему хотелось курить, а сигареты закончились. Поэтому он разбил кирпичом окно, проник в помещение, взял сигареты, а заодно и 5600 рублей наличности, которые обнаружил в кассе.

В содеянном подозреваемый признался и деньги вернул. За кражу ему грозит до пяти лет колонии.