В Почепе пожарные потушили кровлю на бане

В Почепе в ночь на четверг случился пожар на территории частного подворья. Об этом сообщило в четверг региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в начале первого ночи.

На месте пожарные увидели, что горела кровля на бане, принадлежавшей частному лицу.

Уже в 0:19 пожар был полностью ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.

Площаль пожара составила 6 м2. Пострадавших нет.