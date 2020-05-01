В Брянске предстанет перед судом предполагаемый виновник смертельного ДТП на Калинина

Прокурор Брянска утвердил обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП на улице Калинина в Брянске. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, 9 марта обвиняемый ехал по Калинина с превышением скорости и сбил пешехода, который от полученных травм умер.

Дело будет рассматривать Советский районный суд Брянска.