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В Брянске получил реальный срок виновник смертельного ДТП у «Аэропарка»

Опубликовано Вчера, 17:45

В Брянске суд приговорил к реальному сроку жителя областного центра 20 лет, которого признал виновником ДТП, унесшего жизни двух человек. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что 17 января обвиняемые, двигаясь с большим превышением скорости по Объездной улице, выехал на встречную полосу, где устроил лобовое столкновение с ехавшей по ней Шкодой Октавией.

В устроенной им аварии погибли два пассажира Шкоды, а водитель получил тяжкие телесные повреждения.

Виновник смертельного ДТП получил пять лет колонии-поселения и на два с половиной года лишен водительских прав.

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