На Володарке осудили торговца наркотиками

Володарский районный суд Брянска вынес приговор в отношении фигуранта дела о торговле наркотиками. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что с января по апрель прошлого года подсудимый вместе с сообщником, дело которого расследуется отдельно, через интернет договаривался с дилерами о поставке партий наркотиков, забирал их в условленном месте и сбывал более мелкими партиями в Брянске. Оплату за наркотики они принимали в биткоинах, которые затем переводили в рубли.

Было доказано, что обвиняемый сбыл пять закладок общим весом 40 граммов и стоимостью более 110 тыс. рублей.

За торговлю наркотиками и отмывание вырученных от нее средств обвиняемый получил семь лет строгого режима.