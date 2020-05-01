В Унече осудили за дачу взятки студентку Первого казачьего института

В Унече районный суд вынес приговор студентке Первого казачьего института, признаной виновной в попытке купить диплом.

Суд установил, что обвиняемая передала директору вуза 45 тысяч рублей через посредника в качестве взятки за оформление преддипломной практики, которую она по факту не прошла, защиты дипломной работы, сдачи госэкзаменов и получение диплома.

Суд назначил ей в виде наказания 80 тысяч рублей штрафа.

Дело о получении взяток в отношении директора института и трех сотрудников его аппарата расследуется отдельным производством.