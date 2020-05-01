В ДТП под Брянском пострадал подросток

Авария, в которой пострадал подросток, случилась накануне днем на 110 км трассы «Орел-Брянск-Смоленск» Брянском районе. Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД.

Водитель Дэу Матиза, ехавший от Брянска к Карачеву, сбил перебегавшего через проезжую часть мальчишку 11 лет.

Подросток был госпитализирован с ушибом головного мозга и кровоизлиянием.