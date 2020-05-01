Брянские полицейские научили продавцов распознавать фальшивые деньги
Полицейские Брянщины провели операцию по профилактике распространения фальшивых денег. Для этого они проинструктировали сотрудников более чем 5 тыс. предприятий торговли и сервиса, как отличить подделку от настоящей купюры.
Полицейская практика свидетельствует, что именно через такие объекты сбывается львиная дол поддельных банкнот. Фальшивомонетчики пользуются недостатком специальных знаний у персонала, принимающего от клиентов наличность.
Сотрудники полиции порекомендовали для использования онлайн-сервис стопфальшивкам.рф, который позволяет в режиме реального времени распознать фальшивые деньги, увидеть воочию признаки подделки и вызвать полицию или охрану.
Полицеские напомнили основные признаки подделок:
- Отсутствие на купюре микротекста;
- Неровная микроперфорация;
- Отсутствие цветопеременного эффекта радужных полос;
- Отсутствие рельефа для слабовидящих;
- Отслаивание магнитной нити.
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