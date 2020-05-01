Брянские полицейские научили продавцов распознавать фальшивые деньги

Полицейские Брянщины провели операцию по профилактике распространения фальшивых денег. Для этого они проинструктировали сотрудников более чем 5 тыс. предприятий торговли и сервиса, как отличить подделку от настоящей купюры.

Полицейская практика свидетельствует, что именно через такие объекты сбывается львиная дол поддельных банкнот. Фальшивомонетчики пользуются недостатком специальных знаний у персонала, принимающего от клиентов наличность.

Сотрудники полиции порекомендовали для использования онлайн-сервис стопфальшивкам.рф, который позволяет в режиме реального времени распознать фальшивые деньги, увидеть воочию признаки подделки и вызвать полицию или охрану.

Полицеские напомнили основные признаки подделок: