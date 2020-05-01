В Дубровском районе столкнулись два грузовика

В Дуброском районе на 220 км трассы «Орел-Брянск-Смоленск» случилось ДТП с пострадавшим. Об этом сообщило в пятницу региональное УМВД.

В ночь на пятницу в районе 1:00 ехавший от Смоленска под управлением 33-летнего водителя Мерседес-Бенц-Актрос врезался в остановившийся перед ним грузовик МАН.

Водитель Мерседеса был госпитализирован с открытым переломом берцовой кости.