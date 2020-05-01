В Трубческом районе легковой автомобиль врезался в КАМАЗ

В Трубческом районе случилась авария с пострадавшей. Об этом в пятницу сообщило региоанальное УМВД.

Вечером четверга на улице Трубческой деревни Городцы водитель ЗАЗа 62 лет врезалась в КАМАЗ. По предварительной версии, причиной столкновения стало то, что водитель лекового авто не уступила дорогу грузовику, хотя преимущество было у него.

Водитель ЗАЗа была доставлена в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и вывих плеча.