Жителя Брянска осудили за экстремизм

Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по делу жителя областного центра, обвиняемого в размещении экстремистскох публикаций в интернете.

Суд установил, что подсудимый размещал в открытом доступе материалы, которые призывали к насильственным действиям против представителей народов Кавказа.

С учетом того, что вину подсудимый призал и в содеянном раскаялся, суд приговорил его к году лишения свободы условно.

Дело в отношении осужденного возбудило в начале года региональное управление ФСБ.