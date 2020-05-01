ОГИБДД по Брянску проведет рейд по профилактике ДТП с участием детей

1 и 2 июня в Брянске пройдет рейд по профилактике ДТП с участием детей. Об этом в пятницу сообщил ОГИБДД по городу.

С начала года в областном центре зафиксировано семь ДТП, в оторых пострадали дети и подростки. Причиной трех из них стало несоблюдение несовершеннолетними правил дорожного движения. По этим случаям на законных представителей пострадавщих составили протоколы о ненадлежащем воспитании.

Во время рейда наряды ДПС будут дежурить в местах предполагаемого массового скопления детей — у пешеходных переходов, на перекрестках и др. Будут задействованы и скрытые патрули. Предполагаются также проверки на предмет использования автокресел при перевозке несовершеннолетних.

Следить за соблюдением правил безопасности водителями мопедов и скутеров, мотоциклистами и велосипедистами инспекторы ГИБДД будут и в популярных у любителей двухколесного транспорта отдаленных частях города — Белых Берегах, Радице-Крыловке, Большом Полпино.