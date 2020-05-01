Областной суд не смягчил приговор продавцам оружия и взрывчатки

Областной суд отказал в смягчении приговора суда первой инстанции двум брянцам, признанных виновным в незаконном хранении оружия, взрывчатки и боеприпасов и их нелегальном сбыте. Об этом сообщила в пятницу областная прокуратура.

Ранее суд установил, что осужденные незаконно хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку, а в мае прошлого года совершили две сделки по продаже винтовки Мосина, патронов к ней калибра 7,62 и тротила. Общая сумма сделок составила 34 тысячи рублей.

Один из фигурантов дела получил три с половиной года лищения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф 40 тысяч рублей. Второго приговорили к двум годам общего режима и штрафу 50 тыс. рублей.

Оружие, взрывчатку и боеприпасы изъяли у покупателей оперативники ФСБ, которые расследовали уголовное дело.