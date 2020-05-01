Облсуд оставил в силе приговор любителю пьяной езды
Областной суд оставил без изменения приговор Новозыбковского горсуда, вынесенный жителю Новозыбкова, который пытался откупиться от полицейских, будучи пойман за рулем пьяным.
Суд первой инстанции установил, что осужденный в сентябре прошлого года, попавшись нетрезвым за рулем, предлагал полицейским взятку 15 тысяч рублей за то, что они не будут составлять на него протокол.
За попытку дачу взятки за бездействие суд приговорил его к полутора годам общего режима. Решением областного суда это наказание осужденному придется отбыть сполна.
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