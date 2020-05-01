В Клетне получил реальный срок виновник смертельного ДТП

Районный суд в Клетне приговорил к реальному сроку местного жителя 44 лет, которого признал виновником смертельного пьяного ДТП. Об этом сообщила в пятницу областная прокуратура.

Суд установил, что 9 ноября прошлого года осужденный вел машину, будучи пьяным. Не справившись в управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.

В результате аварии один из пассажиров в салоне автомобиля, с которым столкнулся осужденный, погиб, другой получил тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил подсудимому пять с половиной лет колонии-поселения с лишением водительских прав на два года.