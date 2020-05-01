В Клинцах отправили за решетку бывшего сотрудника исправительной колонии
В Клинцах районный суд приговорил к реальному сроку бывшего младшего инспектора исправительной колонии № 6, которого признал виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Было установлено, что с февраля по август позапрошлого года подсудимый продавал арестантом изъятые у них при обысках мобильные телефоны вместо того, чтобы оформить изъятие по закону. Суд также установил, что в это же время обвиняемый принял 5 тысяч рублей от одного из заключенных за то, что не будет устраивать обыски в течение месяца.
По приговору суда обвиняемый получил три года и два месяца общего режима и запрет на работу в органах власти в течение двух лет с лишением специвльного звания.
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