В Клинцах прокуратура наказала руководство водоканала за потоп в канализации
В Клинцах прокуратура потребовала от руководство местного водопроводно-канализационного хозяйства очистить от затопления канализационными стоками участки в центре города — №19-а, 21 и 23-а по улице Дзержинского, которые затопило из-за переполнения канализационных колодцев. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.
Поводом для мер прокурорского реагирования стала публикация об инциденте в СМИ.
Директору предприятия также придется заплатить штраф за нарушение правил эксплуатации канализации.
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