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В Клинцах прокуратура наказала руководство водоканала за потоп в канализации

Опубликовано Сегодня, 10:17

В Клинцах прокуратура потребовала от руководство местного водопроводно-канализационного хозяйства очистить от затопления канализационными стоками участки в центре города — №19-а, 21 и 23-а по улице Дзержинского, которые затопило из-за переполнения канализационных колодцев. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Поводом для мер прокурорского реагирования стала публикация об инциденте в СМИ.

Директору предприятия также придется заплатить штраф за нарушение правил эксплуатации канализации.

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