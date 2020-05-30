На Брянской объездной засняли автохама, который объехал пробку по обочине

В мае коллекция видеосервиса Wink пополнилась тремя эксклюзивными фильмами в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Теперь юмористический фильм «Третий лишний» и две криминальные комедии «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи» можно посмотреть с максимально точным и близким к оригиналу переводом и озвучкой.

Ранее сотрудники ГИБДД Брянщины неоднократно штрафовали водителей, «подвиги» которых на дороге стали достоянием этой социальной сети.

В сообществе «Нарушение ПДД. Брянск» опубликовали запись видеорегистратора и фотографию автохама, который объезжал пробку по обочине.

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Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе В мае коллекция видеосервиса Wink пополнилась тремя эксклюзивными фильмами в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Теперь юмористический фильм «Третий лишний» и две криминальные комедии «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи» можно посмотреть с максимально точным и близким к оригиналу переводом и озвучкой.

Переезд около станции Туросна в Брянской области будет закрыт на время ремонтно-путевых работ 1 и 2 июня В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.1 и 2 июня ремонтные работы пройдут на станции Туросна.

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