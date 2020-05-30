На Брянской объездной засняли автохама, который объехал пробку по обочине
В сообществе «Нарушение ПДД. Брянск» опубликовали запись видеорегистратора и фотографию автохама, который объезжал пробку по обочине.
На снимках виден госномер автомобиля.
Ранее сотрудники ГИБДД Брянщины неоднократно штрафовали водителей, «подвиги» которых на дороге стали достоянием этой социальной сети.
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