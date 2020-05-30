Жителя Брянска осудили за торговлю наркотиками

Володарский районный суд Брянска приговорил к семи годам строгого режима жителя областного центра, которого признал виновным в торговле наркотиками.

Суд установил, что в ноябре прошлого года подсудимый связался через интернет с наркодиллером и получил у него координаты закладки с наркотиком в лесополосе на территории Фокинского района.

Там он забрал сверток с оптовой партией запрещенного вещества, называемого «солью», и расфасовал ее по более мелким партиям для последующей перепродажи в розницу. Однако продать ничего не успел, так как попался полицейским раньше.

При обыске у него нашли 24,73 грамма наркотика.