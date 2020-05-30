В Брянске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на Речной

Володарвский суд Брянска в понедельник вынес приговор виновнику смертельного ДТП на Речной улице. Об этом сообщила областная прокуратура.

Подсудимый был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

Суд установил, что 7 октября прошлого года обвиняемый ехал со скоростью более 149 км/ч и, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где зацепил несколько машин и лоб в лрб столкнулся с Дэу Матизом.

Сидевшая за рулем Матиза женщина и двое детей, находившихся в салоне, погибли.

Виновник аварии получил шесть лет колонии и на два с половиной года лишен водительских прав.