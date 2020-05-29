В Новозыбкове будут судить водителя, сбившего трех детей

В Новозыбкове предстанет перед судом местный житель, сбивший на машине трех детей. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Обвинительное заключение в отношении фигуранта дела утверждено прокурором.

По версии следствия, обвиняемый в конце февраля в нарушение правил движения отвлекся от дороги, не заметил трех несовершеннолетних, которые переходили через улицу Ленина в Новозыбкове, и сбил их.

В результате один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, двое остальных — легкие.