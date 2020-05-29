Телефонные и интернет-мошенники за неделю обманули 36 жителей Брянщины
36 жителей Брянской области на прошлой неделе обратились в полицию с заявлениями о телефонных и интернет-мошенничествах. Общая выручка аферистов составила 4 млн 198 тыс. рублей.
Больше всего пострадавших от действий мошенников, называющихся работниками банков и, втеревшись в доверие к жертвам, списывающих деньги с их счетов. Аферисты, работающие по этой схеме облегчили счета 29 брянцев в общей сложности на 4 млн 14 тыс. 100 рублей.
У жительницы Володарки 37 лет выманил 6,5 тыс. рублей якобы взаймы на пару дней взломщик аккаунтов в соцсетях, обратившися к ней с профиля ее подруги.
Брянцев и жителей области, продававших или покупавших товар через сайты объявлений, аферисты обманули на суммы от 12 тыс. до 92,4 тыс. рублей.
Пострадали от действий мошенников и двое брянских таксистов. В обоих случаях клиенты, сделавшие заказ просили по дороге остановиться у банкомата и бросить деньги им на карты, обещая вернуть деньги и щедро отблагодарить при расчете за поездку. Один из водителей так лишился 11,5 тыс. рублей, второй — 4,3 тыс.
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