В Брянске завели дело на приемных родителей семилетней девочки

Следователи в Брянске подозревают приемных родителей семилетней девочки в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и причинении ребенку физических страданий. Об этом сообщило СУ СКР по Брянской области.

Ребенок был доставлен в больницу в состоянии истощения и с обмороженными ногами.

Следователи выяснят все обстоятельства случившегося и проверят социально-бытовые условия, в которых жила пострадавшая, и дадут правовую оценку действиям и бездействию как родителей, так и органов власти.