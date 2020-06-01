В Брянске завели дело на приемных родителей семилетней девочки
Следователи в Брянске подозревают приемных родителей семилетней девочки в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и причинении ребенку физических страданий. Об этом сообщило СУ СКР по Брянской области.
Ребенок был доставлен в больницу в состоянии истощения и с обмороженными ногами.
Следователи выяснят все обстоятельства случившегося и проверят социально-бытовые условия, в которых жила пострадавшая, и дадут правовую оценку действиям и бездействию как родителей, так и органов власти.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink состоится долгожданная премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли. В день премьеры зрители увидят сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Сериал создан силами кинокомпаний «НМГ Студия» и «Марс Медиа».
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
«Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» в рамках реализации концепции цифровой трансформации продолжают работы по оснащению регионов своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) интеллектуальными («умными») приборами учета электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.