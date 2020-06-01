Пожар в редакции «КП-Брянск» уничтожил компьютеры

Накануне днем случился пожар в редакции «КП-Брянск». Об этом сообщило само пострадавшее от огня издание.

Сперва сотрудники редакции услышали хлопок, затем выключились компьютеры, и начал ощущаться запах гари. Люди вышли на улицу. Нечем дышать было и там, а над офисным зданием поднимался дым. Судя по его расположению, источник возгорания находился под крышей офисного здания на Советской улице, в которое редакция заехала только в мае.

Огонь погасили прибывшие на вызов пожарные расчеты.

Пострадавших среди сотрудников нет, частично повреждены огнем, частично залиты водой при тушении только редакционные компьютеры.

Руководство издания, несмотря на все потери, пообещало выпустить очередной номер газеты в срок и в привычном формате.