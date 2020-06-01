Во дворе новостройки на Бежицкой дождь смыл детскую площадку

Участница сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте Екатерина Завьялова опубликовала в группе фотографии разрушений, которые появились во дворе новостройки на Бежицкой улице после ливня.

«Улица Бежицкая, дом 70"б" ( Атмосфера на Бежицкой). Детская площадка после первого! сильного дождя. Площадка размыта, грунт провалился, затоплен подвал. Дом сдан в 2020 году!», — написала она.

Комментаторы отмечают, что цены на квартиры в этом ЖК одни из самых высоких в городе и сокрушаются, что качество новостроек давно перестало соответствовать цене.