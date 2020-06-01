В Брянске полиция и Росгвардия задержали двух валютчиков

О задержании в Брянске двух предполагаемых черных валютчиков сообщил во вторник пресс-центр МВД России.

По версии сдедствия, подозреваемые в течение нескольких лет проводили незаконный обмен валют в автомобилях, припаркованных недалеко от отделения одного из банков. Ущерб от их деятельности оценивается в 8 млн рублей.

Дома и в машинах подозреваемых полицейские нашли 35 тыс. американских долларов, 17,5 тыс. евро и 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, продолжается предварительное расследование.