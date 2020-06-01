Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Брянской объездной дороге

Полиция ищет свидетелей смертельной аварии, случившейся в 17:45 20 мая на объездной дороге вокруг Брянска на территории Брянского района. Об этом сообщило региональное УМВД.

По предварительной инофрмации, на объездной дороге столкнулись Форд Мондео и Фольксваген Крафтер.

При ударе пассажирка Форда вылетела на проезжую часть и оказалась под колесами проезжавшего мимо автопоезда. От полученных травм девушка умерла на месте.

Всех, кто что-либо знает об этом инциденте, просят позвонить в полицию.