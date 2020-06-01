В Рогнединском районе получила реальный срок неплательщица алиментов

В Рогнединском районе суд вынес приговор местной жительнице 51 года, признанной виновной в злостной неуплате алиментов без уважительной причины. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что с августа по ноябрь прошлого года подсудимая не платила алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Она должна была выплатить за это время свыше 30 тысяч рублей, а общий размер ее задолженности по алиментам превысил 540 тысяч рублей.

Поскольку ранее она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, суд приговорил ее к реальному сроку — полгода общего режима.