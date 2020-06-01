В Брянске завели уголовное дело на чиновников органа опеки
В Брянске прокуратура совершила проверку по факту госпитализации с истощением и обмороженными ногами девочки семи лет из приемной семьи, жившей во Флотском переулке в Бежицком районе Брянска. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.
Прокурорская проверка работы органа опеки и попечительства с приемной семьей, по версии следствия, выявила признаки не надлежащего отношения к служебным обязанностям со стороны чиновников.
Ранее мы сообщали, что семилетнюю девочку из приемной семьи доставили в больницу, а на приемных родителей возбудило уголовное дело по фактам причинения страданий ребенку СУ СКР по Брянской области.
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