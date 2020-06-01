В Красногорском районе с бывшей чиновницы взыскали стоимость жилищного сертификата

В Красногорском районе суд вынес приговор бывшей чиновнице поселковой администрации. Женщину признали виновной в незаконном получении жилищного сертификата.

Было установлено, что перед тем, как встать на учет как нуждающейся в улучшении жилищных условий и получить положенный как пострадавшей от Чернобыльской аварии жилищный сертификат на 1млн 62,6 тысячи рублей, женщина передала по дарственной третьему лицу принадлежавшую ей четверть дома в деревне Любовно и этот факт скрыла. А закон запрещает отчуждать имеющееся жилье в течение пяти лет перед постановкой на учет.

Теперь ей придется вернуть государству стоимость сертификата.