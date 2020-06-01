В Брянске уволенный работник отсудил у работодателя долг по зарплате

Уголовные дела возбудят на двух действующих и четырех судей в отставке

Суд удовлетворил иск, и с бывшего работодателя в пользу уволенного работника взыскали более 50 тыс. рублей.

Поводом для иска стала жалоба бывшего сотрудника предприятия, с которым не рассчитались в день увольнения.

Прокуратура Фокинского района Брянска подала в суд на ООО «Гурман». Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

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