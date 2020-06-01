Автомобиль блогера Коломейцева попал в ДТП

В автомобиль блогера Александра Коломейцева, припракованный у здания Советского райсуда Брянска, где продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении него, во вторник врезалась девушка.

По словам блогера, молодая автоледи проявила себя достойно. Она сама позвонила в ГИБДД и добровольно возместила ущерб в сумме 7,5 тыс. рублей.

На машине Коломейцева от удара был поврежден бампер.